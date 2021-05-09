شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببلجراد يبرز الدورة القادمة لمعرض القاهرة للكتاب ومكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى الكلمة الافتتاحية فى احتفالية إنشاء قسم للكتب المصرية بالمكتبة الوطنية لصربيا، حيث تم إهداء 50 كتابًا صادرًا عن الهيئة العامة للكتاب تدور حول التاريخ الحديث لمصر.

وقد صرح الجويلى بأن الفعالية، التى حظيت بتغطية إعلامية محلية ملحوظة، تطرقت أيضًا إلى التعاون مع مكتبة الإسكندرية لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المكتبتين عام 2005 من خلال تبادل الزيارات وعقد الأنشطة المشتركة المرئية أو الحضورية، إضافة إلى التعاون مع مكتبات مصر العامة للتعرف على تلك التجربة الرائدة فى إدارة سلسلة مكتبات لخدمة الجمهور فى مختلف المحافظات.

السفير المصرى لدى صربيا خلال كلمته

وثمن مدير المكتبة الوطنية لصربيا "فلاديمير بيشتالو" مبادرة إثراء مقتنيات المكتبة بالكتب المصرية القيمة فى قسم خاص لها، مثنيًا على الإسهام الثقافى المصرى الرائد عربيًا وإقليميًا الذى ستستفيد منه جامعتا بلجراد ونوفى ساد لتدعيم أو إنشاء قسم جديد للغة العربية. ورحب بتلبية الدعوة التى تلقاها من السفارة للمشاركة فى الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يبدأ فى 30 يونيو المقبل لإطلاق الترجمة العربية لعدد من الكتب الصربية فى إطار تجارب النشر المتبادل والمتنامى بين مصر وصربيا.

السفير عمرو الجويلي مع مدير المكتبة الوطنية لصربيا "فلاديمير بيشتالو"

وأضاف الجويلي بأنه تم الاتفاق على أن يشمل التعاون مع المكتبة العامة لصربيا الاستفادة من دورها كمركز ثقافي لتنظيم سلسلة أنشطة لإبراز الثقافة المصرية بدءً بمعرض للصور الفوتوغرافية عن كل من الإبداع المعماري للكنائس المصرية، وملامح الفن الإسلامي، وتطور تصميم المجوهرات والحلي منذ مصر القديمة، ومدارس الخط العربي المصرية تزامناً مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب للترويج للمشاركة فيه من قبل الناشرين والدوائر الثقافية الصربية.