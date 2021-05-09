شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: زيادة المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان 400%.. وتوفير خدمات علاجية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان شهد خلال الخمسة أيام الماضية منذ إطلاق المرحلة الجديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400 %، بالمقارنة بعدد المكالمات التى تلقاها الصندوق خلال نفس الفترة فى الشهر الماضى قبل إطلاق الحملة .

‎وأضافت "القباج" فى تصريحات اليوم، أن المكالمات الواردة إلى الخط الساخن تنوعت ما بين مكالمات لطلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ومكالمات أخرى للمشورة وأنه يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

‎وأشارت القباج الى أن ذلك يأتى ضمن حملة كبيرة تقودها وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث بلغ عدد مشاهدى الحملة على صفحة الصندوق ما يقرب من 9 ملايين مشاهده خلال 5 أيام فقط وأن ما يقرب من 90 % من مشاهدى الحملة على صفحة الصندوق " الفيس بوك " والمتفاعلين معه من الفئة العمرية "15-35 " عاما، بالاضافة الى عدد المشاهدات والتفاعل الكبير مع الاعلام على اليوتيوب ووسائل الاعلام الأخرى كما أن جميع غالبية التعليقات إيجابية ولصالح مكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن 148 فتاة من ضمن المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن خلال الخمسة أيام الماضية وهذا يشير الى كسر حالة الخوف لدى بعض الفتيات والتقدم للعلاج، كما أن مصادر الاتصالات الواردة للخط الساخن، كانت من المريض نفسه بنسبه 29.40% يليه الأخت بنسبه 16.8% ثم الأم بنسبه 14.6% ثم الاخ بنسبه 11.6%، مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم والأشقاء مما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة منذ إطلاق المرحلة الجديدة من حملة" أنت أقوى من المخدرات " إلى أن سن التعاطى من المتقدين للعلاج كان فى سن مبكرة حيث أن نسبة 49.9 % بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و 29.1 % بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة نسبه 16 %.

‎وأوضح "عثمان" أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.9 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.7 % ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكانى وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التلفزيون بنسبه 76.1 % نتيجة التفاعل الكبير مع الحملة الإعلامية يليه الإنترنت 15% يليه الأصدقاء وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج .

وأشار عثمان، إلى أن أكثر مواد التعاطى الحشيش ،حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 51.4% فى حين يأتى تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية بنسبة 36.6 % ،يليه الترامادول بنسبة 30.2 % والبانجو 14% و الأستروكس والفودو بنسبة 12.8% بجانب التعاطى المتعدد " تعاطى اكثر من مخدر "