شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: اتفاقية التصنيع تتيح إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك أول سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم، الأحد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) فى مصر، فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم 18 من شهر مايو الجارى، لبدء التصنيع فى مصر.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت عقدت اجتماعات دورية ومتتالية مع شركة "فاكسيرا" مع بداية خطوات تصنيع اللقاح لمتابعة سير العمل والتغلب على أى تحديات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتنصيع اللقاحات للدول الأفريقية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت التعاون بين شركتى "فاكسيرا" و"سينوفاك" فى كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية، كما أكدت الوزيرة دعم مجلس الوزراء للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث سيعطى ذلك الفرصة للشركة لمواصلة استثماراتها.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إلى التعاون مع الخبراء فى شركة "سينوفاك" الصينية والعمل المتواصل كفريق واحد على مدار 24 ساعة، تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاح فى مصر، مؤكدًا قدرة مصر على مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية فى مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع.

كما أعربت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عن فخر كافة العاملين بشركة "فاكسيرا" بالخطوات الكبيرة التى تتخذها مصر لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصانع الشركة، مؤكدة جاهزية كافة خطوط إنتاج الشركة لبدء التصنيع

وخلال مؤتمر صحفى عقدته وزيرة الصحة والسكان، بمقر شركة "فاكسيرا" لاستعراض تفاصيل جاهزية الشركة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفاك" الصيني، أشارت الوزيرة، إلى توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح "سينوفاك" من خلال شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، مشيرة إلى أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، موجهة الشكر للسفير الصينى لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن شركة "فاكسيرا" أحد أهم الأذرع الوطنية للدولة، وستظل صمام أمان الطب الوقائى فى مصر لتوفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والوبائية، موضحة أن لقاح "سينوفاك" لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم"، لافتة إلى تسجيل لقاحات فيروس كورونا الصينى فى مصر ودول العالم من خلال شركة "فاكسيرا"، باسم "سينوفاك فاكسيرا"، مضيفة أنه سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسى أيضًا حيث سيتم تصنيع لقاح "سبوتنك V الروسى فى مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوضع الوبائى فى مصر يشهد زيادة فى الإصابات بشكل مستقر ومن المتوقع استمرار الزيادة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، كما أشارت إلى انحفاض معدل الإصابات فى محافظات الصعيد بشكل واضح خلال الفترة الحالية، لافتة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بكافة منافذ البلاد تعتمد على فحص الحامض النووى لكافة القادمين إلى مصر بالإضافة إلى تحليل ال PCR لفيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأطقم الطبية على تلقى لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنه تم إعطاء لقاحات فيروس كورونا لمرضى الغسيل الكلوى ومرضى القلب فى المساجد والكنائس والأديرة ودور المسنين على مستوى الجمهورية، لحمايتهم وتيسيرًا عليهم، وذلك بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى تخصيص أكبر مركز لتلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر، كما سيتم تخصيص مراكز أخرى بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى تمركزات لسيارات قوافل تلقى اللقاح تباعًا، وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج ووصول شحنات أخرى من اللقاحات.

وأكدت الوزيرة عدم رصد أى سلالات جديدة من الفيروس فى مصر، حيث إن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جينى للفيروسات الموجودة ولم يتم رصد أى سلالة جديدة حتى الآن.