شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 70 شيشة وغلق محال خلال حملة بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة مكبرة على المقاهى، أسفرت عن ضبط 70 شيشة وغلق عدد من المحال المخالفة، كما تم مصادرة المعدات المسببة للاشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات التى تستهدف متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا .

وشملت الحملة المحلات بشارع البحث الجنائى وشارع 306 وشارع النصر وشارع عبد المنعم رياض عرب المعادى وشارع 77 وشارع أحمد ذكى ومساكن رئاسة الجمهورية بمنطقة بير ام سلطان، وشارع الشركة الكويتية المعادى الجديدة وشارع الخمسين بزهراء المعادى والحى الإيطالى وعمارات بيتشو.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.