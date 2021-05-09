شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إعلان محمد صلاح عن خطورة الإدمان حقق 30 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك توعية تقوم بها الحكومة بشأن عدم تعاطى المخدرات وخطورة الإدمان على صحة الفرد وعلى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتابعت وزيرة التضامن: "بننزل الجامعات والمدارس، ونزلنا قرى، وتوجد إعلانات من أول إعلان محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، وتوعية من خلال المسلسلات، وإعلان محمد صلاح عمل 30 مليون مشاهدة، ويتم التوعية، فى كافة المجالات التعليمية والوظيفية والمهنية والسائقين، ويوجد 30 ألف متطوع، وصندوق مكافحة الإدمان عنده 26 ألف فرع فى المحافظات".

وأشارت إلى مشروع القانون يمنح فرص للإفصاح حال تعاطى علاج فيه مواد مخدرة، ويفسح المجال للعلاج، متابعة: "لو أفصح وقت التحليل، ممكن يفصح مقدما قبل إجراءات الكشف بأن لديه المشكلة وعايز يكشف لو أبدى النية للعلاج، لا توقع عليه عقوبة".