شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "النواب" يوافق على مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، موافقة مجلس النواب على قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وارتفاع درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء ولحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى المحيط الهندى بدون خسائر بشرية، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بلقاء القمة غدا.





الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاصاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة".

التنمية المحلية: وضع الخطط الأولية لـ51 مركزا إداريا ضمن مبادرة حياة كريمةأكدت وزارة التنمية المحلية، أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزا إداريا، ضمن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلى والمركزى، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين.





الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهوريةاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.





وزير الخارجية الليبية: نطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة السوريين وفاجنرجددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة "فاجنر وجنجاويد وسوريين" وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء جنوبا أو شرقا أو غربا، داعية إلى التعاون مع ليبيا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة "5+5" العسكرية بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة أن ليبيا تعمل وفق قرارها السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.





السعودية تعلن عزمها إقامة شعيرة الحج هذا العام وفق ضوابط صحية وأمنيةأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.





القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية تنفذان عددا من الأنشطة التدريبية بمصرفى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريب بحرى عابر فى نطاق الأسطول الجنوبى، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك " رمسيس ـــ 2021 " بأحد القواعد الجوية المصرية.





تحويلات مرورية بعد غلق ميدان التحرير لتنفيذ أعمال إصلاح.. تعرف عليهاتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال بعض الأعمال داخل ميدان التحرير، الأمر الذى يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021 .

وزير التعليم العالى: موازنتنا الجديدة 74.7 مليار جنيه بزيادة 58.5% خلال عاميناستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتوجه بالشكر والتقدير لوزارتى المالية والتخطيط لما تبذلانه من جهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا ، ودعم القطاعات التى تعمل بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





بتوجيهات من الرئيس السيسي.. إرسال كميات كبيرة من المساعدات الطبية للهندفى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

النواب: تنفيذ قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات بعد 6 أشهر من نشرهوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة التاسعة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.





وزير الأوقاف: يجوز صلاة العيد بالمنزل فى الظروف الراهنة بكامل الأجر والثوابأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جواز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة، قائلاً:" يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب، مادامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة فى ظل الظروف الراهنة".





غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 44تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





صور.. وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا الروسى بفاكسيرا نهاية العام الجارىأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، مؤكدة أن مصر سيكون لها ريادة فى تصنيع لقاح كورونا فى المنطقة .





لحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى المحيط الهندى بدون خسائر بشرية.. فيديوأكد مسئولون أمريكيون أن بقايا صاروخ "لونج مارش" الصينى سقطت من الغلاف الجوى للأرض فوق المحيط الهندى، شمال جزر المالديف، وتحطم الصاروخ عند عودته، والذي وقع في الساعة 10.14 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، وسقط في المحيط.





المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارةقررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.





هدية الرئيس السيسى ..مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز .. والسائقون يعبرون عن فرحتهم : ألف شكر يا ريس وربنا يخليك و يوفقك .. وتحيا مصر .. فيديو

أسعدت هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمكافاة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، جموع السائقين المستفيدين من الهدية ، حيث عبروا عن سعادتهم بتوجيه الشكر للرئيس والدعاء له أن يسدد الله خطاه ويحفظه لمصر.





كل ما تريد معرفته عن ترتيبات اتحاد الكرة لمباراة القمة غدا

يلتقى غدا فريقا الأهلى والزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من عمر الدورى، وتحظى المباراة باهتمام كبير نظرا لأنها تجمع بين قطبى الكرة المصرية بجانب أن الفريقين يضمان كوكبة كبيرة من النجوم، وهو ما يشعل المنافسة بين الفريقين على قمة الدورى.