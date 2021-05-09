شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل جلسة بشأن تهجير فلسطينيين من حى الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كان من المقرر أن تعقدها غدا الإثنين، للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بناءً على طلب المستشار القضائي ألغى القاضي إسحاق عميت جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جراح التي كانت مقررة غدا الإثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر".

وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المحكمة العليا تأجيل النظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الشيخ جراح بالقدس.

وأوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن المدعي العام أفيخاي مندلبليت طلب من المحكمة تأجيل جلساتها لمدة 14 يوما.

وسبق أن قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث أمر تأجيل جلسات المحكمة مع وزير العدل بيني جانتس في مسعى لخفض التوتر في مدينة القدس الشرقية".