شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، تقريراً من مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطري، عن أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 77 ألف و812 رأسا،والتي شملت تحصين 66 ألف و150رأسا من الأبقار، و11 ألف و464 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك «منذ بداية الحملة في 3 أبريل الماضى وحتى 8 مايو الجاري».

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.