شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تنفيذ حدائق نموذجية ومتنزهات لإحداث لمسة حضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ عدد من الحدائق النموذجية والمتنزهات وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة المنوفية، حيث أشار إلى أنه سيتم تطوير وتحديث حديقة مجمع المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم لتصبح حديقة نموذجية باسم (حديقة العاصمة)، وتطوير حديقة الطفل بحي غرب أمام بنك مصر لتصبح (حديقة 30 يونيو) بهدف توفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء المحافظة وذلك وفق أحدث التصميمات والمعايير التكنولوجية بما يتناسب مع طبيعة وعراقة مواطني المنوفية.

وأضاف محافظ المنوفية بأنه يجرى حالياً الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة بمراكز ومدن المحافظة فضلاً عن تجميل وتشجير مداخل ومخارج مدن المحافظة ورفع كفاءة الشوارع لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، ومن تلك الحدائق (حديقة تلا ومنوف وقويسنا وحديقة أبورقبة بأشمون).

يذكر أنه سبق وافتتح المحافظ بعض الحدائق النموذجية ومنها (حديقة الطفل والورد بأشمون، وحديقة مدينة سرس الليان ) فضلاً عن إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم بشبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة ستشهد طفرة كبيرة لم تحدث من قبل بقطاع تحسين البيئة وتطوير باقى الحدائق والميادين العامة وكذا تطوير كورنيش كل من بركة السبع وتلا وشبين الكوم لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن المنوفى وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.