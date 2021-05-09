شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث الحلول لإنهاء ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، مع رئيس شركة المياه الإجراءات المنفذة حيال ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق والقرى،لاسيما مع تعرض البلاد لموجة من ارتفاع في درجة حرارة الجو وزيادة استهلاك المياه، مشددا على ضرورة تنفيذ الحلول الفنية المتاحة، والبحث عن حلول غير تقليدية، لحين الانتهاء من الحلول الجذرية لمثل تلك المشكلات في مياه الشرب التي قد تتكرر في تلك الفترة من السنة

وأكد المحافظ توفير خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بضعف أو انقطاع المياه، لسرعة التعامل معها وتوفير الحلول والبدائل، مطالبا بالجاهزية الدائمة لتوفير مياه الشرب بالشكل المطلوب لكل المواطنين في كل المناطق التي قد يحدث بها ضعف ضغوط، لاسيما مع ما تشهده البلاد من موجة طقس حارة.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه أن الشركة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، لا تدخر جهدا في سبيل ايجاد الحلول العاجل لمشكلات ضعف ضغوط المياه، خاصة تزامنا مع فصل الصيف الذي ينتج عنه زيادة في استهلاك مياه الشرب على مستوى المحافظة، والذي أثر سلبياً على توفر كميات وضغوط مياه الشرب المناسبة لاحتياجات السكان في بعض المناطق وخاصة في أطراف الشبكات وهى مناطق: جزء بقرية نزلة السعادنة مركز بنى سويف – قرى الجفادون والجمهود مركز الفشن – عزب القرامنة وحسن حلمى وبرامل مركز ببا – عزبة الريغة مركز سمسطا

حيث يتم تنفيذ عدد من الإجراءات لوصول مياه الشرب لجميع المواطنين لوقت مناسب لتلبية احتياجاتهم، فقد تم التشغيل بنظام المناوبات بصفة مؤقتة لتوفير كميات وضغوط مياه الشرب بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء الموجة الحارة، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لمحطات مياه الشرب بنواحى المحافظة يومياً للمحافظة على انتاجية مياه شرب بالطاقة القصوى للمحطات وبأعلى جودة، وتكثيف المرور لمراجعة محابس مياه الشرب وصيانتها وإصلاح أية أعطال بشبكات مياه الشرب فور حدوثها .

بالإضافة إلى توفير عدد من سيارات نقل مياه الشرب حال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي و01276278215 ،بجانب توفير المحافظة الخط الساخن 114، و01063329498،مع أهمية وضرورة أن يقوم المواطنون بترشيد استهلاك مياه الشرب في هذه الآونة والاستخدام الأمثل لمياه الشرب حتى يتسنى الاستفادة القصوى لأقصى عدد من السكان

وناقش المحافظ مع مسؤولي الشركة الحلول الفنية والجذرية لمثل تلك المشكلات التي تتجدد موسميا، حيث أوضح رئيس الشركة أن يتم حاليا دراسة حلول فنية لجميع مناطق المحافظة بصفة مستمرة ويتم تنفيذها مرحلياً طبقاً لتوافر الاعتمادات المالية المطلوبة، ويتم السعي لتدبير تلك الاعتمادات من جميع الجهات (وزارة التخطيط،وزارة الإسكان،الصندوق الاجتماعى ،الجمعيات الأهلية ،المشاركة المجتمعية )،مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حلول للمناطق الساخنة بنواحى المحافظة منذ عام 2019 ومنها مناطق (عزبة البنك مركز الفشن – عزبة على عبدالجليل /الواسطى – عزبة خورشيد /أهناسيا – عزبة الجعيدى /بنى سويف – قريتى شريف باشا ومنقريش /بنى سويف – عزبة الجرو /ناصر)، بجانب تأهيل ورفع طاقة محطة قرية 3 مركز الفشن وجارى نهو تأهيل ورفع طاقة محطة كوم ادريجة مركز الواسطى.

وأشار الصحصاح إلى إن إدراج تنفيذ محطات مياه شرب سيكون لها أثر ايجابى في حلول المناطق الساخنة ومنها محطات ( توسعات القضابى مركز الفشن – توسعات محطة أشمنت مركز ناصر – محطة سمسطا الجديدة مركز سمسطا ) كما أنه جارى نهو تنفيذ محطة دشطوط الجديدة مركز سمسطا وتم تشغيل توسعات محطة الواسطى الجديدة، وتم إدراج تنفيذ محطات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ببا ( محطة الفقاعى – محطة كفر ناصر الجديدة ) لحل مشاكل المناطق الساخنة بمركز ببا.