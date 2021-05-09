شكرا لقرائتكم خبر عن مختل عقليا يربك خط المنيب بمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

آثار شخص يبدو من تحركاته أنه مختل عقليا، مترو الأنفاق في الاتجاه الخاص بالمنيب، وتحديدا في المسافة الواقعة مابين محطتي فيصل والجيزة، وأثناء سير المترو، متجها إلى المنيب شاهد سائقه شخص يسير على قضبان المترو في الاتجاه المجاور لحركة اتجاه المنيب في الساعة الرابعة والنصف عصرا، وقد أصابت حركة الشخص قلق الركاب عليه، وعلي المترو القادم، على نفس القضبان.

واستطاع سائق المترو المتجه المنيب بالتوقف وعلي الفور نزل مسؤولي المترو، وأمسكوا به وصعدوا به إلى المترو بينما ظل الرجل يضحك ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم تم اقتياده إلى نقطة شرطة مترو أنفاق الجيزة.