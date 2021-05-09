شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية: قدمنا الخدمة لأكثر من 60 ألف سيدة خلال «مبادرة الرئيس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٦٠ ألف سيدة حامل بنطاق المحافظة حتي الآن، وذلك منذ بدء فعاليات المبادرة أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠ الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لعدد ٦٠٩١٨ سيدة حامل حتي الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.