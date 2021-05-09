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تعيين شيرين شوقي أمينًا لجامعة بنها

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين شيرين شوقى سليمان، أمينًا لجامعة بنها بالمستوى الوظيفى العالي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها، في بيان، الأحد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناء على ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعيين شيرين شوقى أمينًا للجامعة.

ووجه «الجيزاوي»، التهنئة لأمين الجامعة على صدور قرار مجلس الوزراء، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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