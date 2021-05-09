شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين شيرين شوقي أمينًا لجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين شيرين شوقى سليمان، أمينًا لجامعة بنها بالمستوى الوظيفى العالي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها، في بيان، الأحد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناء على ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعيين شيرين شوقى أمينًا للجامعة.

ووجه «الجيزاوي»، التهنئة لأمين الجامعة على صدور قرار مجلس الوزراء، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.