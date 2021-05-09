شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب بسرعة إزالة المباني المتعارضة مع توسعة «الدائري» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عيد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

وجه المحافظ بزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة المنازل المتعارضة، وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال التوسع في أسرع وقت، كما وجه رئيس المدينة بالتنسيق التام مع كل الأجهزة والعمل بدقة وحذر شديد أثناء الإزالة حفاظا على أرواح المواطنين في المنازل المجاورة.

وأكد «الهجان»، على متابعة صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها، حيث رافق المحافظ في الجولة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.