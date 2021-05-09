شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إغلاق الحدائق والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إلى متابعة ذلك عن طريق رؤساء مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية منعًا لأي تجمعات، بجانب منع تواجد للباعة الجائلين وأماكن التسلية في مناطق الحدائق والمنتزهات والشواطئ أو بالقرب منها.

وطالب المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج ومنع أي تجمعات والحد من الأنشطة الاجتماعية حرصًا على سلامتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا .