شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء بسبب «الموجة الحارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الأحد، رفع درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الحضرية بشمال سيناء، تحسبًا لأي إصابات بضربات شمس أو أي أعراضٍ مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة خاصة مع صيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، عن إعلان درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، والمرور الدوري على محولات الكهرباء، منعًا لحدوث أي طوارئ قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربي.

كما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ، إذ ينتظم ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.

وتشهد محافظة شمال سيناء ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث يسود المحافظة طقس مرتفع الحرارة خلال ساعات النهار، إثر على كافة مناحي الحياه، حيث خلت شوارع مدن المحافظة من المواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة الكبير.