شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: اقتصار صلاة العيد على «مساجد الجمعة» فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات، حيث تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمى أو استثنائي،من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامات الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ونوه محافظ بني سويف إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر، وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية،والوحدات المحلية السبع ،لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول،وتلافي السلبيات،بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير التي حددتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتي تضمنت التأكيد على قصر صلاة العيد على المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا أو المصليات أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة، ولا في الساحات أو الطرقات أو الشوارع.

وفيما يتعلق باستعدادات القطاعات الحيوية، حيث تم تكليف الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب،وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل المراكز والمدن والقرى بالشكل المطلوب ،لاسيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد

وأمر محافظ بني سويف بتكثيف الحملات التموينية الصحية المشتركة بين مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب في تلك المناسبة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع، ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

وكلف المحافظ بتشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس«كورونا»المستجد، وغلق المحال التجارية، والمقاهي في المواعيد المقررة طوال إجازة العيد.

وبالنسبة لاستعداد قطاع التموين فقد وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين ،بالرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة، فيما تقرر عودة مواعيد عمل المخابز لما قبل شهر رمضان، وقد تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد، التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات، وتوافر الاسطوانات البوتاجاز، في حين تقرر وقف أعمال توريد القمح أول وثاني يوم من أيام عيد الفطر «فقط .«

وفيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الفطر المبارك، وتم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، وصفحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات الخط الساخن 125، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد،ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه، ومتابعة الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائى.

وفي مرفق الإسعاف تم إعداد خطة محكمة، وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة مدن ومراكز المحافظة،خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا،كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي.