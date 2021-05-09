شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية العامة والمهنية) للعام الدراسي 2020/2021 «عام ومهني»،والتي تبدأ يوم الثلاثاء 1 يونيه 2021 وتستمر حتى 7 من نفس الشهر،حيث يؤدى الامتحانات 51 ألف و571 طالباً وطالبة أمام 299 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعلييمية

ووجه المحافظ بإنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحان مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، وذلك لضمان لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات

من جهتها أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تمت مراعاة أن يكون لكل مادة يوم واحد فقط للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان، حيث تجرى الامتحانات على مدار 6 أيام، لتبدأ يوم الثلاثاء «1 يونيه» باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعا« 2 يونيه» بالدراسات الاجتماعية ،والخميس«3 يونيه» بالهندسة،والسبت «5 يونيه» للغة الأجنبية، والأحد 6/6 للعلوم، وتختتم يوم الإثنين«7 يونية» بمادة الجبر ،مشيرة إلى أنه تقرر عقد امتحان تكميلي يومي( 26 و27 مايو الجاري) لبعض الطلاب الذين لم يحضروا امتحان «الاجتياز» الذي عقد بنهابة الفصل الدراسي الأول

وأضافت«يوسف» أنه تم عقد اجتماع موسع بمديري الإدارات التعليمية،لمراجعة الترتيبات النهائية المنفذة ،استعدادا لإجراء الامتحانات، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتشديد على توفير الأجواء المناسبة والهادئة لأداء الامتحانات.