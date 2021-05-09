محافظ الفيوم: تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأحد، تحصين 99 ألفًا و885 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي انطلقت يوم 3 أبريل الماضي بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.
وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، في تصريحات صحفية، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 70 ألفاً و343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام، لافتاً إلى أنه حتى اليوم تم الانتهاء من تحصين 74 ألفًا و999 رأسًا من الأبقار، و24 ألفًا و886 رأسًا من الأغنام والماعز، بإجمالي 99 ألفًا و885 رأسًا من الماشية.
وأضاف أن الحملة مستمرة بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.