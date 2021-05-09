شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأحد، تحصين 99 ألفًا و885 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي انطلقت يوم 3 أبريل الماضي بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، في تصريحات صحفية، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 70 ألفاً و343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام، لافتاً إلى أنه حتى اليوم تم الانتهاء من تحصين 74 ألفًا و999 رأسًا من الأبقار، و24 ألفًا و886 رأسًا من الأغنام والماعز، بإجمالي 99 ألفًا و885 رأسًا من الماشية.

وأضاف أن الحملة مستمرة بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.