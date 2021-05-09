وكيل «صحة كفرالشيخ» تقدم هدايا السيسي لأسر شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الأحد، أسر شهداء الكادر الطبى بالمحافظة، وقامت بتقديم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهم.

وقالت «سلام» في تصريحات صحفية، إن «التاريخ سيسطر بحروف من نور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض والصيادلة خلال قيامهم برعاية مصابى الكورونا أثناء عملهم بمستشفيات العزل، وأن الأبناء لابد أن يفخروا بآبائهم وأمهاتهم بمثل هذه الشجاعة، وقدمت الشكر لوزيرة الصحة الد كتوره هالة زايد، على مجهودها المستمر في تطوير قطاع الصحة وحرصها على المتابعه الدائمة لكل المستجدات«.

وأشارت إلى أن «القيادة السياسية تحرص دومًا على تذكر أبنائها الشهداء وأسرهم في المناسبات المختلفة وتدخل دائمًا السرور على قلوبهم عرفانا بدورهم وعملهم البطولى«.

وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ تقدم هدايا الرئيس السيسي لاسر شهداء الجيش الابيض بالمحافظه