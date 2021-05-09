شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسون بجامعة أسيوط يستغيثون بالسيسي لإنهاء «أزمة صيدلية العلاج الحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم عدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، استغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم، للتدخل لإنهاء «أزمة صيدلية العلاج الحر، بعد إغلاق دون أسباب معلنة من قبل رئيس الجامعة وقيادات كلية الطب، وهو ما سبب أثر نفسي بالغ في نفوس أعضاء التدريس لعدم تمكنهم من الحصول على الأدوية الخاصة بهم»، حسب قولهم.

وطالب أعضاء هيئة التدريس في استغاثتهم، الأحد، المسئولين بـ«التدخل من أجل توفير الأدوية، لأن منهم من يعاني من أمراض مزمنة، أو توضيح من قبل رئيس الجامعة عن أسباب الإغلاق والمدة والأماكن التي تم توفيرها كبديل للصيدلية الوحيدة في الجامعة، علمًا بأن ما ينشر عبر منصات التواصل وبعض المواقع بافتتاح منفذ آخر لصرف الأدوية لا أساس له من الصحة، ومن لديه ما يثبت وجود منفذ يصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس يدلنا عليه كي نتمكن نحن أيضا من صرف الأدوية والعلاج الخاص بنا».

وأوضح عدد من أعضاء هيئة التدريس أن «عملية إغلاق الصيدلية قد يكون وراءه صراعات داخلية بين القيادات، ولكن من المفترض أن يكون هناك حرص من القادة على مراعاة صحة زملائهم وفتح الصيدلية مهما كانت الخلافات الشخصية، لأن بها متاح كل أنواع الأدوية وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة وعلاج كورونا».

كانت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الخطة والموازنة، تقدمت منذ أيام بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.