شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بعد غلق ميدان التحرير لتنفيذ أعمال إصلاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال بعض الأعمال داخل ميدان التحرير، الأمر الذى يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021 .

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ أعلى نفق كمال الدين صلاح:

o القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير يتجه للدخول يميناً شارع كورنيش النيل وعدم الإستكمال بشارع التحرير إتجاه ميدان التحرير.

ـ ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض:

o القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يميناً إتجاه شارع إمتداد رمسيس وعدم الإستكمال إتجاه شارع ميريت إتجاه ميدان التحرير.

ـ ميريت وقصر النيل:

o القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يساراً تجاه ميدان التحرير.

ـ ميريت والبستان:

o القادم من شارع البستان يتجه للدخول يميناً إتجاه ميدان الشهيد.

ـالقصر العينى والشيخ ريحان:

o القادم من إتجاه النافذة يتجه للدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال إتجاه ميدان التحرير.

ـ القصر العينى ومحمد محمود:

o القادم من شارع محمد محمود يتجه لإستكمال السير إتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يميناً إتجاه ميدان التحرير.