شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسي.. إرسال كميات كبيرة من المساعدات الطبية للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

وذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندى بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

تأتى تلك المساعدات استمرارا للدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.