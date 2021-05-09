شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا سينوفاك- فاكسيرا المصرى أواخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا محليا من خلال تعاون بين شركة سينوفاك الصينية وفاكسيرا، باعتبارها ذراع هامة للدولة فى توفير اللقاحات المختلفة، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلى من اللقاح سيكون متوفرًا أواخر الشهر المقبل.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الكميات المنتجة محليا سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى منها أولا ثم بعد ذلك نقوم بتصدير الفائض لأفريقيا، مؤكدة أن مصر لديها مقومات الصناعة الكاملة للبدء فى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى أرضها لتكون مركز أفريقيا لتوفير اللقاح.

وكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية د.محمد حساني، أعلن أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف، مؤكدًا أن عدد جراحات لقاحات كورونا التى وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكدًا أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين فى تلقى اللقاحات بالمجان.

مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (1)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (2)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (3)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (4)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (5)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (6)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (7)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (8)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (9)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (10)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (11)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (12)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (13)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (14)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (15)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (16)