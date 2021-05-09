شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، إعلان وزارة الصحة تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا حتى الآن، فيما قامت شركة مترو الأنفاق بتخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستعرضت الحكومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.





المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارةقررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.





الصحة: تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا حتى الآنأعلن مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية الدكتور محمد حساني، أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.





الفلك الدولى يوضح حقيقة فيديو متداول للحظة سقوط حطام الصاروخ الصينىنفي مركز الفلك الدولي صحة مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعى، بأنه توثيق للحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني قرب المالديف، مؤكدًا أن الفيديو يعود إلى سقوط حطام صاروخ فالكون 9 في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مارس الماضي.

الحكومة تستعرض الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.. إنفوجرافتمثل المنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمرانى المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، خاصة مع حرص الدولة على حوكمة منظومة البناء فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية





الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعةواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (182) قطعة سلاح ناري و(205) قضايا مخدرات وتنفيذ (80810) أحكام قضائية متنوعة.





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كيف وفرت الدولة حياة كريمة لسكان العشوائيات؟.. بشاير الخير بالإسكندرية تتحول لصورة حضارية.. 3 مدن وفرت 15 ألف وحدة سكنية لأكثر من 22 ألف نسمةاتخذت الدولة المصرية عدة خطوات لرفع مستوي المعيشة للمواطن المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من تلك الخطوات تطوير المناطق العشوائية في أغلب محافظات الجمهورية، حيث طورت الدولة المناطق العشوائية وقامت بنقل المواطنين لمنطاق وتجمعات حضارية تليق بحياة كريمة.