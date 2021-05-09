شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا الروسى بفاكسيرا نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، مؤكدة أن مصر سيكون لها ريادة فى تصنيع لقاح كورونا فى المنطقة .

وقالت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى اليوم، إن لقاح كورونا الروسى عبارة عن جرعتين كل جرعة بينهما 21 يوما.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.

مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (1)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (2)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (3)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (4)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (5)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (6)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (7)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (8)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (9)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (10)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (11)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (12)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (13)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (14)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (15)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (16)