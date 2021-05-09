شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الإسرائيلى يطلب تأجيل جلسة تهجير عائلات فلسطينية بحى الشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا التي تدرس إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح المقررة يوم غدٍ إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أن النائب العام الإسرائيلي طلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة يوم الاثنين بشأن طرد السكان الفلسطينيين فى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.