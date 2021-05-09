شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى المحيط الهندى بدون خسائر بشرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولون أمريكيون أن بقايا صاروخ "لونج مارش" الصينى سقطت من الغلاف الجوى للأرض فوق المحيط الهندى، شمال جزر المالديف، وتحطم الصاروخ عند عودته، والذي وقع في الساعة 10.14 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، وسقط في المحيط.

وفى هذا الإطار، نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيديو للحظة سقوط بقايا الصاروخ فوق المحيط الهندى، شمال جزر المالديف، ووفقا للصيحفة البريطانية، انطلق Long March 5B - الذى يتكون من مرحلة أساسية وأربعة معززات - من جزيرة هاينان الصينية فى 29 أبريل بوحدة تيانهى غير المأهولة، والتى تحتوى على ما سيصبح أماكن معيشة فى محطة فضاء صينية دائمة.

ومن المقرر أن يتبع الصاروخ 10 مهام أخرى لإكمال المحطة، كانت صواريخ Long March 5 جزءًا لا يتجزأ من طموحات الصين الفضائية على المدى القريب - من تسليم الوحدات وطاقم المحطة الفضائية المخطط لها إلى إطلاق المجسمات الاستكشافية إلى القمر وحتى المريخ.



مكان سقوط الصاروخ

وأصدر علماء الفلك أول صورة للصاروخ فى المدار، يوم الخميس، حيث التقط مشروع التلسكوب الافتراضى ومقره إيطاليا المركبة، وقال باحثون أن الصاروخ كان يتحرك "بسرعة كبيرة" عندما حلق على ارتفاع 435 ميلًا فوق تلسكوب مشروع التلسكوبات الافتراضية الأربعاء الماضى.

جيانلوكا ماسى، وهو عالم فلك فى مشروع تلسكوب الظاهرى الذى التقط الصورة، ذكر أنه "فى حين كانت الشمس فقط بضع درجات تحت الأفق، لذلك كانت السماء مشرقة بشكل لا يصدق: جعلت هذه الظروف التصوير متطرفة جدا، ولكن نجح لدينا تلسكوب الروبوتية فى الاستيلاء على هذا الحطام الضخم".

وتابع: "هذا نجاح باهر آخر، يُظهر القدرات المذهلة لمنشأتنا الآلية فى تتبع هذه الأشياء، كما ترون، يوجد فى الجزء السفلى من الصورة الساطعة للصاروخ تأثير ازدهار نموذجى CCD، بسبب السطوع الشديد للجسم"، وجاءت هذه الصورة بينما تتعقب وكالات الفضاء وعلماء الفلك فى جميع أنحاء العالم مسار Long March 5B على أمل الاستعداد بشكل أفضل عندما يعود إلى الأرض.