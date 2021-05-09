شكرا لقرائتكم خبر عن الفلك الدولى يوضح حقيقة فيديو متداول للحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي مركز الفلك الدولي صحة مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعى، بأنه توثيق للحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني قرب المالديف، مؤكدًا أن الفيديو يعود إلى سقوط حطام صاروخ فالكون 9 في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مارس الماضي.

وأعاد الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولى، نشر الفيديو عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، مصحوبا بتعليق: "غير صحيح.. انتشر المقطع التالي بأنه سقوط حطام الصاروخ الصيني كما شوهد من المالديف، وهذا غير صحيح لأنها كانت نهارا في ذلك الوقت في المالديف وليس ليلا"، مشيرا أن هذا مقطع لسقوط حطام صاروخ فالكون 9 كما تم تصويره من الولايات المتحدة شهر مارس الفائت.

وبعد عشرة أيام من الترقب منذ أن خرج عن السيطرة عقب إطلاقه يوم 29 إيريل 2021، أخيراً سقط حطام الصاروخ الصينى لتنتهى بذلك حالة الذعر التى سيطرت على العالم خلال الأيام الماضية، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي CZ-5B (Long March 5B) من غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه فى إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، أكدت البيانات أن الصاروخ سقط في المحيط الهندى في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقه صباحا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.

وقال المعهد إن التوقعات حددت دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة.