وزير السياحة يستقبل السيدة الأمريكية في أول أيام تحقيق أمنيتها بزيارة معالم مصر السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال بيان صادر عن وزارة الأثار والسياحة، إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، حرص على لقاء الأمريكية جلوريا والكر، في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول، والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

وتبادل وزير السياحة والآثار وجلوريا أولكر، من أمام تمثال أبو الهول، أطراف الحديث؛ حيث رحب العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

وأعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها، وحرصه على لقائها، مقدمةً له الشكر على ما بذلته الوزارة، لتمكينها من تحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

وأعربت أولكر عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

وأصرت السيدة الأمريكية، من أمام تمثال أبو الهول، على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

ووجه الوزير سؤالاً إلى السيدة الأمريكية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر؛ حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك.

وقدم الوزير إليها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر؛ لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها، والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.

ورحبت جلوريا والكر بهذا العرض، ووجه الوزير بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هي وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر

وفي نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة؛ لتضعها ببيتها في فلاديلفيا، ليذكرها دائمًا بزيارتها إلى مصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها.

وتمنى العناني لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وحرص وزير السياحة على مرافقة السيدة الأمريكية جلوريا والكر، خلال زيارتها إلى منطقة الأهرامات، وممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يرافقون السيدة الأمريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم ٥ مايو وحتى انتهاء الزيارة وعودتهم إلى بلدهم؛ لتسهيل زيارتهم إلى مصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.

هذا وقد بدأت أمس السيدة الأمريكية زيارتها إلى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

فعلى مدار الفترة القلية الماضية، كانت السيدة جلوريا والكر محط أنظار العالم؛ حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان، في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة السيدة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كان قد استقبل صباح أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، السيدة الأمريكية وعائلتها.