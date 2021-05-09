رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، سير العمل بمحطة "تنقية مياة الشرب" ومحطة معالجة الصرف الصحي الصناعي" بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، ومديرو تشغيل المحطات.

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بمحطة تنقية مياة الشرب "مرحلة اولى" بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، والتي تخدم مدن " الشروق - بدر - مدينتي - خليج السويس - العاصمة الإدارية الجديدة"، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، وكذا المرحلة الثانية للمحطة بطاقة ٦٠٠ ألف م٣/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز للأعمال بها إلى ٦٠%، والتي سوف تسهم في زيادة كمية المياه المنتجة لتغذية مدن الشروق والعاصمة الإدارية والمرحلتين الخامسة والسادسة بمدينه العاشر من رمضان.

وأوضح عمران، أنه تم الوقوف على كافة مراحل عملية المعالجة بمحطة الصرف الصحي، والتي تعطي مياه معالجة طبقا لمعايير الكود المصري في معالجة الصرف الصناعي، وتصل طاقتها إلى ١٠٠ الف م٣/ يوم، وتستقبل مياه الصرف الصناعي الناتج من المناطق الصناعية الثقيلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنجاز المشروعات القومية، وضرورة توفير كافة المرافق وخاصة مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والاهتمام بالخدمات بالمدينة.