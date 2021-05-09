براءة 8 ضابط و4 أمناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ببراءة 8 ضباط و4 أمناء شرطة، بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث ثورة يناير عام 2011.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011، أثناء أحداث شهر يناير.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين اتهامات بقتل المتظاهرين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير، واتهمت النيابة الضباط وأمناء الشرطة، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.