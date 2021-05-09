النيابة تحقق في العثور على جثة شخص بالشارع في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تجري النيابة العامة بالسلام، التحقيق في العثور على جثة شخص في إحدى شوارع مدينة السلام.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية الضحية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بجوار أحد المواقف بمنطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لرجل يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.