الحبس سنة لمتهم في "أحداث تجمهر في أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، المتهم عمر حاتم جمال محمد، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه في أحداث تجمهر أكتوبر.

وجاء ذلك في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، و صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفي.

واتهمت النيابة العامة، المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء، عبارة عن( فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

و يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب العديد من التهم، ومن أبرزها، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، وتهم تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون والتي تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام، وكذلك تهمة تخريب الممتلكات العامة والتي تصل عقوبتها إلى السجن كما جاء بنص المادة 90 من قانون العقوبات.