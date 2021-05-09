شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: دعم القطاع الطبى بـ3 مستشفيات جديدة بتكلفة 958 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه سيتم دعم القطاع الصحى بالمحافظة بـ3 مستشفيات جديدة، وسيتم الإنتهاء منها وتشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة بإجمالى تكاليف تبلغ 958 مليون جنيه.

وأضاف محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، الأحد، أن المستشفيات الجديدة بالمحافظة تشمل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والتى جرى إقامتها بتكلفة ٥٥٨ مليون جنيه بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ١٠٠٪ وجاري عملية الطرح لفرش وتجهيز المستشفى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أنه جار العمل أيضا في إنشاء مستشفى جرجا العام بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه بتمويل من وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٨٠٪ وجاري العمل وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال الأيام القادمة لتوفير الخدمات الطبية لأهالى مركز جرجا والمراكز المجاورة.

وأوضح محافظ سوهاج أنه يجري أيضًا الإنتهاء من مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزي، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٨٥٪ بتكلفة إجمالية ١٨٠ مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء منها قريبًا لخدمة أهالي مركز جهينة والمراكز المجاورة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ بها وتذليل أي معوقات للإنتهاء منها في الأوقات المحددة، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف بناء المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.