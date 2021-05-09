شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 211 مخالفة صحية لمنشآت وإعدام 953 كجم أغذية خلال حملات رقابية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابية بصفة دورية ومستمرة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال ابريل الماضي، حيث تم المرور على 444 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 211 مخالفة صحية للمخالفات المضبوطة، تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة، مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة لضبط 12 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، ومنشأة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق قرارات الغلق لتلك المنشآت.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه بجانب الحملات تم إعدام 953 كيلو جرام أغذية مختلفة، والتحفظ على 4415 لتر البان وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة لسحب 650 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 5 طن مخللات وجبن

