شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٤٥٩ ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، استقبالها لمحصول القمح على خطى ثابتة، ساعية لاستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو القادم، بمساحة منزرعة بلغت 408 ألف و898 فدان، وبلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن 281176 فدان.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الآن بلغت 459246 طن و503 كيلو قمح.

شدد محافظ الشرقية على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية موسم الحصاد.