شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن وصول دفعة من أسترازينيكا.. وموعد توافر لقاح سينوفاك المنتج محليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن وصول دفعة جديدة لمصر خلال ساعات من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من خلال الاتحاد الدولي للامصال ومرفق (كوفاكس).

واضافت وزيرة الصحة، أن مصر وضعت عدد من الاجراءات الاحترازية الجديدة للقادمين من الخارج وخاصة الدول التي ظهرت بها تحورات وسلالات خطيرة لفيروس كوروناوخاصة فحص الحمض النووي الجيني للفيروس، مشددة على أن مصر لم ترصد دخول أي من السلالات الجديدة والمتحورة من فيروس كورونا حتي الآن.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

واشارت وزيرة الصحة، إلى أن الإنتاج المحلى من لقاح سينوفاك الصيني المنتج محليا سيكون متوفرًا نهاية الشهر المقبل.