شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعي المنيا: انهيار سعر محصول البصل بنسبة 70%.. والفلاحين: «بسبب غياب منظومة التسويق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مزارعي المنيا، انهيار محصول البصل، ضمن عدد من الزراعات التي تعرضت لانهيار الأسعار هذا الموسم، مؤكدين أن أسعار محصول البصل انخفض من 3 إلى 1 جنية، بنسبة 70 % عن الموسم الماضي. مؤكدين أن غياب تطبيق منظومة تسويق وتسعير المحاصيل، وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية تسبب في تخبط موسمي في معظم أسعار المنتجات الزراعية.

وقال محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمحافظة، الخسائر وصلت 10 آلاف جنية للفدان الواحد، حيث تزيد التكلفة الزراعية على 30 ألف جنية، والمبيعات وصلت إلى 20 ألف جنية. مطالبا بدعم المزارع في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد لمواجهه وباء كورونا، ووقف أعمال التصدير.

من جانبه، أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن غياب منظومة تسويق وتسعير المحاصيل وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقديه يتسبب في تخبط موسمي في معظم أسعار المنتجات الزراعية.

وتابع «أبوصدام» تنتج مصر سنويا نحو3 مليون طن، من البصل لمساحة، 200 ألف فدان، ويعاني مصدري البصل هذه الأيام من قلة الأسواق الخارجية، والتي لم تستوعب حتى الآن سوي، ما يقارب الـ150الف طن، مع ضعف الكميات التي تورد لمصانع تجفيف البصل القليلة نسبيا، وعدم استيعاب السوق المحلي لكل كميات البصل المنتجة، مما يزيد العرض عن الطلب، فتنهار الأسعار اقل من سعر التكلفة مما يؤدي لخراب بيوت المزارعين.

- صورة أرشيفية