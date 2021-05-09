شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سوهاج بسبب الموجة الحارة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة سوهاج، درجة الاستعدادات للحالة «القصوى» بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجو، فيما شهدت معظم المصالح الحكومية والمديريات الخدمية حالات غياب للموظفين، الذين فضلوا الجلوس في منازلهم واستغلال أيام الإجازات الخاصة بهم في الغياب سواء بالاعتيادى، أو العارضة عقب ارتفاع الحرارة.

وتسببت موجة الحر الشديد بالمحافظة في حالة عزوف من المواطنين عن الخروج إلى الشوارع في وقت الظهيرة، خوفا من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى مع تعب الصيام، والتزم عدد كبير من المواطنين منازلهم، وخلت الشوارع في وقت الظهيرة من المارة.

وشهدت الترع الكبرى وشاطئ نهر النيل بمختلف قرى ومراكز المحافظة إقبالا من الشباب والصبية على الاستحمام هربا من حرارة الجو، في حين رفعت وحدات الإنقاذ النهرى، ومديرية الشؤون الصحية استعداداتها تحسبا لوقوع أي طوارئ أو حوادث غرق.