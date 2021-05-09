شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الموجة الحارة .. مطالب باستثناء أسوان من مواعيد الإغلاق المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مواطنو أسوان رئيس الوزراء ومحافظ أسوان باستثناء أسوان من مواعيد الإغلاق الليلى، أسوةً بالغردقة كونها مدينة سياحية ومحافظة الوادى الجديد، والتي تم استثناؤها لشدة الحرارة.

وقال عبدالناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، إن الأسواق تشهد ازدحاما غير مسبوق ما بين وقت الإفطار وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث موعد الغلق.

أضاف أن نتائج التبكير بالإغلاق تؤدي لزيادة احتمال العدوى وانتشار المرض للتكدس الشديد مساءً، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء النهار، والتي تقارب الخمسين درجة في ظل صعوبة منع المواطنين من البقاء في منازلهم والاستغناء عن شراء متطلبات العيد.

وأشار إلى أنه نظرًا لظروف أسوان، فإن الأمر يتطلب مد فترة الإغلاق حتى الحادية عشرة مساء لمنع التكدس نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الصباح وحتى الغروب ما يتسبب في الزحام الشديد خلال فترة المساء حتى التاسعة موعد الغلق والتي تشهد زحاما كبيرا.