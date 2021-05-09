شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه المنيا تطلق حملة لترشيد استهلاك المياه عبر "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتوضح الممارسات المثلى التى يجب اتباعها فى العادات المقترنة بالأعياد، كغسيل السجاد والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وشملت الحملة كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الشركة أنشأت مركزا إعلاميا للتوسع فى إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى، صفحتها الرسمية لتكون مصدرا موثقا لنقل الأخبار والتفاعل مع المواطنين، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للشركة وإنشاء قناة على اليوتيوب.

ونوه الشهاوى إلى إستحداث وحدة لإستقبال الشكاوى الإلكترونية والرد عليها بالخط الساخن بالإضافة إلى توفير خطوط موبايل لإستقبال الشكاوى وهى 01271196196 و 01050509013 وخدمة واتس آب 0127126587 بالإضافة اإلى التليفون الأرضى 125 .