شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة 37 درجة وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس غدا 28 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين اليوم الـ 28 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 19 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28