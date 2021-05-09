شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فرق بـ 27 محافظة لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توفير فرق بـ 27 محافظة للقيام بتسجيل وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات، مثل مرضى الغسيل الكلوى والأورام .

وقالت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح.

وكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية د.محمد حساني، أعلن أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.

وأكد الدكتور محمد حسانى أن عدد جراحات لقاحات كورونا التى وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين فى تلقى اللقاحات بالمجان.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.

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