شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة تعلن وصول أول مواد خام للقاح كورونا سينوفاك 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا فى مصر سيتم عمل تمركزات فى مكاتب البريد وأماكن توزيع المعاشات وجميع المنافذ التى بها تجمعات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتوفير اللقاح لهم من باب التوسع فى التطعيمات والوصول إليهم .

وقالت وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى اليوم، إن هناك سعة سريرية كبيرة لاستقبال أى حالات مصابة تصل من 40 إلى 70 %، مضيفة أنه يوم 18 مايو ستصل أول مواد خام من لقاح كرونا سينوفاك مصر لبدء التصنيع .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.

مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (2)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (3)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (4)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (5)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (6)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (7)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (8)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (9)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (10)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (11)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (12)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (13)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (14)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (15)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (16)



مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (17)