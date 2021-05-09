شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء توفر الأكسجين لمرضى كورونا فى محافظتى سوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مصر العطاء، بالنقابة العامة للأطباء، عن توفير أنابيب أكسجين بالمنظم لكل من يحتاجها من مرضى فيروس كورونا، دعماً لمواجهة الوباء ومساهمة من النقابة العامة لأطباء مصر فى تخفيف العبء عن المرضى من أهالى محافظتى سوهاج وقنا.

وأشار الدكتور عماد سمير مقرر اللجنة، فى بيان، أنه تم اختيار محافظتى سوهاج وقنا كمرحلة أولى وذلك لزيادة أعداد الإصابات وحاجة المرضى فيهما، وسيتم استلام الأنابيب من خلال النقابات الفرعية وسيتوالى تقديم الخدمة فى جميع المحافظات.

ومن ناحية أخرى، أكدت لجنة مصر العطاء استقبالها التبرعات من جميع المواطنين فى كل المحافظات.