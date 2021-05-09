شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط ترفع حالة الطوارئ داخل مراكز خدمة العملاء لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيم حملات لتعقيم المساجد والأماكن العامة وتوزيع ماسكات وقفازات طبية علي الموظفين

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، استمرار تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بكافة محطات الشركة ومواقع الشركة، فضلاً عن المساهمة الاجتماعية في تطهير وتعقيم المناطق العامة من مساجد ودور الايتام والمسنين ومواقف السكة الحديد بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال إن الشركة دعمت مهماتها الوقائية لتنفيذ خطة التعقيم والتطهير الداخلية للشركة حرصا على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، وشملت تلك المهمات: "أجهزة قياس درجة الحرارة، ببوابات التعقيم والتطهير المزودة بمحلول كيميائي للتطهير".

وشدد رئيس شركة مياه أسيوط على الالتزام بارتداء الكمامة وتزويد العاملين بعبوات كحول إثيلى لتعقيم الأيدى بصفة مستمرة بالاضافة الى تزويد موظفي خدمة العملاء والقراء والمحصلين وأصحاب الصفوف الأمامية للتعامل مع الجمهور بقفازات طبية، وماسكات وقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الجمهور.

وأكد مسؤلو اللجنة الوقائية أنه تم تدعيم المهمات الوقائية بـ10طن كلور سائل، بالإضافة إلى عدد 35 بخاخة سعة 10 لتر وعدد 35 بدلة وقائية و35 قفاز للقائمين على أعمال التعقيم والتطهير، وجارى توزيع تلك المهمات على كافة مناطق الشركة للبدء فى تفعيل خطة التطهير واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.