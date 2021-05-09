صور.. وزيرة الصحة: تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح كورونا بمصر الشهر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك محليا من خلال شركة فاكسيرا بواقع 2 مليون جرعة الشهر المقبل.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم التصنيع في مصنعين بفاكسيرا وسيتم توفير اللقاح مجانا.

وكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية د.محمد حساني، أعلن أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.

وأكد الدكتور محمد حسانى أن عدد جراحات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.