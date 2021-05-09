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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح كورونا بمصر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم التصنيع في مصنعين بفاكسيرا وسيتم توفير اللقاح مجانا.
وكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية د.محمد حساني، أعلن أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.
وأكد الدكتور محمد حسانى أن عدد جراحات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.
وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (2)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (3)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (4)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (5)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (6)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (7)
مؤتمر وزيرة الصحة هالة زايد (8)
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