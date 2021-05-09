شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: هيئة الدواء المصرية تتابع عن كثب عملية تصنيع لقاح سينوفاك بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هيئة الدواء المصرية ستتابع عن كثب عملية تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: "نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لأفريقيا"

وأكدت خلال مؤتمر صحفى اليوم، وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

وقالت إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسببة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائى فى مصر مستقر .

فيما خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.