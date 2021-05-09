شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من وسط سيناء وخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من وسط سيناء وخليج السويس.

وتسود اليوم أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء باستثناء مناطق شمال غرب الجمهورية حيث تشهد انخفاضَا ملموسًا للحرارة لتسود أجواء معتدلة نهارًا هناك، ويمتد انخفاض الحرارة بشكل طفيف لمناطق شمال الدلتا مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة بهذه المناطق، ويكون الطقس ليلًا لطيف شمالًا، ومعتدل بباقى الأنحاء.

وتتشكل السحب على مناطق شمال ووسط الجمهورية امتدادًا إلى الوادي الجديد يتخللها سحب رعدية على أنحاء متفرقة ويصاحبها هطول زخات متفاوتة من الأمطار.

وعن حركة الرياح معتدلة إلى نشطة بالمناطق الشمالية والوسطى امتدادًا إلى الوادي الجديد ، يشتد نشاطها في محيط مناطق تشكل السحب الرعدية و يصاحبها موجات من الغبار ، بينما تكون معتدلة بجنوب البلاد.

أما عن حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة و حالة البحر الأحمر معتدلة.